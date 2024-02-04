Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде 4 февраля

Мокрый снег и образование гололеда ожидаются в Москве в ближайшее время. Ухудшение погоды прогнозируется до конца дня 4 февраля, передает ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что соответствующий прогноз сделали синоптики Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета). По их данным, уже в ближайший час в городе могут пройти мокрый снег и дождь со снегом.

«Местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

На этом фоне представители экстренных служб рекомендовали жителям и гостям Москвы не оставлять детей без присмотра, а также обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Водителям, в свою очередь, следует снизить скорость движения при управлении транспортными средствами и не допускать внезапных маневров на дорогах.

До этого сотрудники Гидрометцентра РФ сообщили, что 4 февраля в столице ожидаются облачная погода и умеренные осадки. В Москве температура воздуха составит от 0 °C до 2 °C, а в области — от -2 °C до 3 °C.

Ранее россиян предупредили о крайне неоднородной погоде на территории страны в феврале.