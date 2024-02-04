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В Северной Осетии задержали осквернившую могилы бойцов СВО женщину

МВД: во Владикавказе задержали женщину, осквернившую могилы участников СВО

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Во Владикавказе полицейские задержали женщину, осквернившую могилы участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД по Северной Осетии.

Как передает ведомство, пьяная женщина 1977 года рождения в ночь на 2 февраля пришла на кладбище, где похоронена ее мать. По данным МВД, она разбрасывала венки и цветы, а также переворачивала скамейки на могилах в поисках спиртных напитков.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

До этого сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения могил участников СВО во Владикавказе.

В прошлом году во Владивостоке неизвестные осквернили могилы участников спецоперации. В ночь на 3 июля злоумышленники испортили 38 российских флагов на «Морском» кладбище Владивостока. Кроме того, были сорваны несколько флагов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Ранее в Брянске мужчину отправили под домашний арест за осквернение георгиевской ленты.

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