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В ЛНР объявили траур после обстрела Лисичанска

Глава ЛНР Пасечник объявил траур после обстрела Лисичанска

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник объявил 4 февраля траурным днем в связи с ударом украинских войск по Лисичанску. Об этом сообщается в Telegram-канале главы ЛНР.

«Уважаемые земляки! Сегодня, 4 февраля, в Луганской народной республике объявляется день траура <...>», — сказано в сообщении Пасечника.

Глава ЛНР также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле и выразил соболезнования.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пекарне 3 февраля в 14:20. В военной комендатуре ЛНР сообщали, что под завалами могут находиться до 40 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что российские власти ожидают от профильных международных организаций осуждения атаки ВСУ на здание хлебопекарни-кафе Лисичанска.

До этого первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин счел массированный удар по мирным жителям очередным терактом украинской армии.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Удар HIMARS по Лисичанску
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