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Юристы рассказали, могут ли изъять загранпаспорт из-за переименования города

Юристы: переименование города не является основанием для изъятия загранпаспорта

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Depositphotos

Переименование города на является основанием для изъятия загранпаспорта. Об этом пишет РБК со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Справедливые решения» Михаила Репринцева.

Отмечается, что некоторые жители Екатеринбурга сообщали об изъятии загранпаспортов на границе, так как в графе «Город рождения» указан Свердловск, что не совпадает с данными в обычном паспорте.

«Свердловску было официально возвращено историческое имя Екатеринбург, то есть это один и тот же город. Поэтому данный факт несовпадения сведений из-за переименования города не является основанием для изъятия загранпаспорта по 114 федеральному закону», — пояснил юрист.

До этого стало известно, что россиянам планируют разрешить заселяться в отели по электронным паспортам через приложение «Госуслуги».

Также россияне смогут регистрироваться в гостиницах по загранпаспорту вне зависимости от того, где постоянно проживают.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.

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