Число погибших после обстрела в Лисичанске возросло

В пресс-службе МЧС Российской Федерации заявили, что число погибших в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Лисичанска в ЛНР увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в текущий момент продолжаются поисково-спасательные работы. В МЧС утверждают, что из-под завалов были извлечены тела 15 людей.

До этого стало известно, что спасатели и представители администрации Луганской народной республики (ЛНР) намерены всю ночь продолжать разбор завалов пекарни в Лисичанске, разрушенной ударом украинской армии.

В больницу Луганска доставят четверых пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске.

Ранее военные следователи назвали вооружение из которого ВСУ ударили по пекарне в ЛНР. Украинская армия вела огонь из РСЗО HIMARS.

Удар по пекарне нанесли в 14:20 в субботу, 3 февраля. Под завалами пекарни в Лисичанске могут находиться до 40 человек. Сейчас сотрудники МЧС и комендатуры пытаются достать мирных жителей из-под завалов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.