Число погибших при обстреле ВСУ в Лисичанске возросло до 11

Число погибших в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) здания хлебопекарни, совмещенной с кафе в Лисичанске в ЛНР увеличилось до 11. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«К сожалению, 11 человек погибли», — рассказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что на данный момент сотрудники МЧС России спасли и передали медработникам 10 человек. Сотрудники ведомства продолжат поисково-спасательную операцию и в темное время суток.

Украинские части в субботу днем ударили по пекарне в Лисичанске. В общей сложности порядка 40 мирных жителей могут находиться под завалами здания.

До этого стало известно, что ракеты ударили в хлебопекарню, когда в ней было особенно много посетителей. Здесь по традиции в выходной любили собраться жители Лисичанска, чтобы отдохнуть с семьей за чашкой чая с пирожными. Первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин подчеркнул, что сейчас самое главное — «сохранить жизни людей», которые находятся под завалами.

Ранее ВСУ сбросили взрывчатку на машину в Белгородской области.