При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли пять человек, шестерых спасли

Из под завалов пекарни в городе Лисичанск в Луганской народной республике извлечены пять погибших. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщается, что шесть человек были спасены.

3 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. По его словам, несколько десятков человек могут находиться под завалами. Пасечник рассказал, что на месте ЧП работают сотрудники МЧС, а также представители военной комендатуры. Спецтехника привлечена для попытки спасти людей под завалами.

После этого глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко заявила, что число пострадавших при обстреле в Лисичанске возросло до восьми человек.

Отмечалось, что под завалами пекарни в Лисичанске могут находиться до 40 человек.

Ранее экс-разведчик США впервые посетил Луганск.