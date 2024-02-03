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При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли пять человек, шестерых спасли

МЧС: из-под завалов пекарни в ЛНР извлечены тела пяти человек, шестерых спасли

Из под завалов пекарни в городе Лисичанск в Луганской народной республике извлечены пять погибших. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщается, что шесть человек были спасены.

3 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. По его словам, несколько десятков человек могут находиться под завалами. Пасечник рассказал, что на месте ЧП работают сотрудники МЧС, а также представители военной комендатуры. Спецтехника привлечена для попытки спасти людей под завалами.

После этого глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко заявила, что число пострадавших при обстреле в Лисичанске возросло до восьми человек.

Отмечалось, что под завалами пекарни в Лисичанске могут находиться до 40 человек.

Ранее экс-разведчик США впервые посетил Луганск.

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