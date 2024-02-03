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Названы семь самых канцерогенных продуктов

Врач-терапевт Рубан составила список семи самых канцерогенных продуктов

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Врач-терапевт Варвара Рубан перечислила продукты с наибольшим содержанием канцерогенов. Об этом сообщает газета »Известия».

По мнению эксперта, к числу продуктов, злоупотребление которыми может вызвать онкологическое заболевание желудка относится алкоголь, красное и переработанное мясо, копчености, соусы и маргарин. В черный список попали даже некоторые овощи и фрукты из-за большого содержания вредных веществ.

«В колбасу, сосиски и консервы добавляют нитриты, которые в ЖКТ преобразуются в нитрозамины, повышающие риск развития злокачественных образований», — подчеркнула врач.

Она сочла опасными для здоровья соленья из-за содержания диметилнитритов. Угрозу для здоровья, по словам Рубан, представляют и газированные напитки.

До этого кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян назвал два продукта, которые опаснее сахара и соли.

Ранее диетологи раскрыли, почему не стоит увлекаться просмотром изображений еды в интернете.

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