Экипаж кругосветки Russian Ocean Way намерен безопасно пройти Красное море

Участники российской экспедиции Russian Ocean Way собираются безопасно преодолеть Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом ТАСС сообщил руководитель кругосветки Евгений Ковалевский.

«В Красном море сейчас опасно, в Черном море тоже, европейские страны не принимают экипажи русских моряков», — сказал путешественник.

Он уточнил, что участники плавания надеются преодолеть Красное море и Суэцкий канал, затем выйти в Средиземное и Черное. Далее путь катамарана лежит через Волго-Донской канал — до Кронштадта. Ковалевский упомянул и о «другом варианте» — это обогнуть Африку с юга, который продлит экспедицию еще на год.

По словам путешественника, целью кругосветки, которая длится уже два года и семь месяцев, является сохранение памяти о Иване Крузенштерне, Василии Головнине, Федоре Литке и других русских мореплавателях.

В начале января стало известно, что путешественник Роман Титов исчез во время кругосветки.

Ранее российские путешественники потерпели кораблекрушение у острова Пасхи, океан забрал их тримаран практически со всем оборудованием и имуществом.