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Во Владикавказе возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО

СК: в Северной Осетии возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО

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Телеграм-канал «СУ СК России по РСО-Алания | официальный канал»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения могил участников специальной военной операции (СВО) во Владикавказе. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Северной Осетии в своем Telegram-канале.

В СК рассказали, что дело возбуждено по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина — по статье Уголовного кодекса (УК) РФ об осквернении мест захоронения.

По данным следователей в ночь на 2 февраля неизвестный проник на территорию Аллеи героев Восточного кладбища Владикавказа, где разбросал ритуальные венки и вазы с цветами, расположенные у могил участников СВО. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий.

В прошлом году сообщалось, что во Владивостоке неизвестные осквернили могилы участников специальной военной операции. В ночь на 3 июля злоумышленники испортили 38 российских флагов на «Морском» кладбище Владивостока. Кроме того, были сорваны несколько флагов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

В конце января сообщалось, что в Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда.

Ранее в Брянске мужчину отправили под домашний арест за осквернение георгиевской ленты.

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