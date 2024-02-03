Во Владикавказе возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения могил участников специальной военной операции (СВО) во Владикавказе. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Северной Осетии в своем Telegram-канале.

В СК рассказали, что дело возбуждено по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина — по статье Уголовного кодекса (УК) РФ об осквернении мест захоронения.

По данным следователей в ночь на 2 февраля неизвестный проник на территорию Аллеи героев Восточного кладбища Владикавказа, где разбросал ритуальные венки и вазы с цветами, расположенные у могил участников СВО. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий.

В прошлом году сообщалось, что во Владивостоке неизвестные осквернили могилы участников специальной военной операции. В ночь на 3 июля злоумышленники испортили 38 российских флагов на «Морском» кладбище Владивостока. Кроме того, были сорваны несколько флагов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

В конце января сообщалось, что в Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда.

Ранее в Брянске мужчину отправили под домашний арест за осквернение георгиевской ленты.