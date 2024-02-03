НПЗ в Волгограде продолжает работу после пожара из-за упавшего дрона

На нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде, где из-за падения украинского дрона произошел пожар, производственный процесс не нарушен, НПЗ работает в плановом режиме. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник на предприятии.

«Производственный процесс не нарушен [на предприятии]», — рассказал источник.

Также он подтвердил, что ЧП произошло на НПЗ ПАО «Лукойл».

До этого ГУ МЧС по Волгоградской области сообщало о возгорании нефтепродуктов в Красноармейском районе Волгограда на площади 300 кв. метров. Причина произошедшего не уточнялась. По данным Telegram-канала 112, возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». В 7:55 пожар был ликвидирован.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на субботу в регионе была отражена атака беспилотников. Глава региона рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы сбили беспилотные летательные аппараты в Калачевском районе и в районе Заканалья. По его словам, в результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ.

Ранее стало известно, кто стоит за атакой на завод в Волгоградской области.