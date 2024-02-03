Семья задержанной за приставания к ученику учительницы объяснила ее поведение

Учительница из Ленобласти, которую задержали за роман с учеником, отрицает их отношения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как заявили родственники 25-летнего педагога, ученик четвертого класса сам начал проявлять интерес к женщине. Она, в свою очередь, отвечала уклончиво, чтобы не травмировать ребенка. В какой-то момент россиянка хотела уволиться, но конфликт уладили.

Через некоторое время мать мальчика увидела переписку и обратилась в полицию. На допросе следователь якобы сказала, что в отношении женщины составят только административный протокол, если она признается. Таким образом, учительница давала показания под давлением.

Когда признание было получено, в отношении женщины возбудили уголовное дело и, по словам родственников, на суде следователь ходатайствовала об аресте.

По версии правоохранителей, педагог несколько месяцев домогалась младшеклассника. Более того, она отправляла откровенные фото в переписке. На данный момент женщина находится в изоляторе.

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