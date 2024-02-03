Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Урале грузовик сбил пять машин после неудачного маневра на дороге

В Свердловской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей

close
100%
ГИБДД Свердловская область/VK

В Свердловской области произошло массовое ДТП на Серовском тракте. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

По предварительной информации, водитель грузовика решил обогнать транспортные средства впереди, но в итоге столкнулся с несколькими машинами. Всего повреждены пять автомобилей.

«В результате автоаварии пострадали три человека, в настоящее время медики оказывают им необходимую помощь», – сообщает ГИБДД.

Информация о том, какие травмы получили люди и были ли среди них водители, отсутствует.

На данный момент на месте находятся инспекторы. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. Из-за ДТП движение транспорта ограничили.

Ранее в Петербурге нетрезвый чиновник пытался уехать от инспекторов на заклинившем авто.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами