На Урале грузовик сбил пять машин после неудачного маневра на дороге

В Свердловской области произошло массовое ДТП на Серовском тракте. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

По предварительной информации, водитель грузовика решил обогнать транспортные средства впереди, но в итоге столкнулся с несколькими машинами. Всего повреждены пять автомобилей.

«В результате автоаварии пострадали три человека, в настоящее время медики оказывают им необходимую помощь», – сообщает ГИБДД.

Информация о том, какие травмы получили люди и были ли среди них водители, отсутствует.

На данный момент на месте находятся инспекторы. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. Из-за ДТП движение транспорта ограничили.

Ранее в Петербурге нетрезвый чиновник пытался уехать от инспекторов на заклинившем авто.