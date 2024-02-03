В Петербурге сел на мель сухогруз

В петербуржском глубоководном морском порту Бронка сел на мель сухогруз. Об этом сообщает Северо-западная транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, сухогруз следовал к причалу и после поворота кормовой частью сел на мель. Разлива нефтепродуктов не имеется», — говорится в публикации.
Прокуратура изучает обстоятельства случившегося и при наличии оснований примет меры.
Бронка — многофункциональный морской перегрузочный комплекс на южном берегу Финского залива. Открыт в 2015 году, способен принимать суда длиной до 347 метров, шириной до 50 метров и осадкой до 13 метров.
2 февраля в Турции 147-метровое пассажирское судно Kevalay Queen столкнулось со 103-метровым сухогрузом Captain Adam, который шел под флагом Танзании. Суда отбуксировали к причалу Ахыркапы, местные власти расследуют происшествие.
Ранее транзит судов через Босфор приостановили после поломки танкера с нефтью.