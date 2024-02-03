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В Петербурге сел на мель сухогруз

Прокуратура: в порту Бронка сел на мель сухогруз, разлива нефтепродуктов нет

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В петербуржском глубоководном морском порту Бронка сел на мель сухогруз. Об этом сообщает Северо-западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сухогруз следовал к причалу и после поворота кормовой частью сел на мель. Разлива нефтепродуктов не имеется», — говорится в публикации.

Прокуратура изучает обстоятельства случившегося и при наличии оснований примет меры.

Бронка — многофункциональный морской перегрузочный комплекс на южном берегу Финского залива. Открыт в 2015 году, способен принимать суда длиной до 347 метров, шириной до 50 метров и осадкой до 13 метров.

2 февраля в Турции 147-метровое пассажирское судно Kevalay Queen столкнулось со 103-метровым сухогрузом Captain Adam, который шел под флагом Танзании. Суда отбуксировали к причалу Ахыркапы, местные власти расследуют происшествие.

Ранее транзит судов через Босфор приостановили после поломки танкера с нефтью.

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