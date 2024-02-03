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Иностранец в Приморье предстанет перед судом за похищение соотечественника

Иностранец во Владивостоке предстанет перед судом за похищение соотечественника

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Максим Блинов/РИА Новости

Гражданин иностранного государства во Владивостоке предстанет перед судом по обвинению в похищении своего соотечественника и удержании его в контейнере ради выкупа. Об этом говорится в заявлении СУ СК РФ по Приморскому краю.

Гражданство подозреваемого не называется.

Согласно информации следователей, 19 октября прошлого года мужчина, предварительно сговорившись со знакомыми, похитил своего соотечественника из гостиницы и удерживал его в контейнере недалеко от строительной площадки по улице Сочинская во Владивостоке. Злоумышленники хотели, чтобы потерпевший передал им деньги в размере 800 тысяч рублей в качестве выкупа.

По данным РИА Новости, мужчину выпустили на свободу после того, как он отдал похитителям указанную сумму и написал соответствующую расписку.

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Похищение человека». Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Подельников мужчины разыскивают.

В январе в Санкт-Петербурге задержали двух мигрантов за избиение и похищение мужчины, оказавшегося их братом. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее волонтеры вызволили из рабства мужчину, которого похитили «ветераны СВО».

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