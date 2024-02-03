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В Бурятии девятимесячного младенца нашли в сугробе в одном подгузнике

В Бурятии девятимесячный младенец получил обморожение и попал в реанимацию

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В Прибайкальском районе Бурятии четырехлетний мальчик с девятимесячным братом пошел искать пьяную мать и оставил младенца в сугробе в одном памперсе. Об этом сообщает портал Gazeta.rb.

Инцидент произошел в селе Турунтаево, соседка нашла в сугробе девятимесячного младенца, мальчик ползал по снегу в одном подгузнике и плакал. По словам женщины, мать оставила двоих детей в доме одних и ушла выпивать в гости, братья остались под присмотром несовершеннолетней няни.

Девочке нужно было идти на занятия, она написала матери детей смс и ушла. Спустя некоторое время старший четырехлетний брат взял младшего на руки и пошел искать мать, однако не смог далеко унести младенца.

«Поэтому оставил на дороге и отправился за помощью к своей бабушке, которая тоже злоупотребляет спиртным. В минус 30 градусов около 20 минут он находился на улице и очень сильно обморозил ноги», — сообщила местная жительница.

Соседка, нашедшая ребенка, отнесла его к матери, мальчика согрели и уложили спать, скорую помощь вызвали, лишь когда обнаружили на ногах младенца волдыри.

Ребенка доставили в отделение реанимации местной больницы, его состояние оценивается как стабильное. К семье приезжали сотрудники МВД и органов опеки. Старший ребенок помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Ранее трехлетнего ребенка в одной майке нашли на улице в забайкальском селе.

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