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Верблюд провалился в колодец на космодроме «Байконур»

Спасение верблюда, упавшего в колодец на космодроме Байконур, попало на видео

На одной из технических площадок космодрома «Байконур» верблюд провалился в колодец, животное освободили из ловушки спасатели. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Инцидент произошел на космодроме Байконур, животное провалилось в колодец и застряло в снегу, выбраться из ловушки верблюд самостоятельно не мог. На помощь ему пришли спасатели, с помощью пожарных рукавов удалось вытянуть верблюда на снег.

Отдохнув и набравшись сил, животное продолжило свой путь.

Ранее лебедя, замерзавшего на берегу Финского залива, спасли в Петербурге.

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