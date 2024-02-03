Глава администрации Харьковской области объяснил эвакуацию Киевом жителей региона

Власти Украины эвакуируют жителей Харьковской области, чтобы использовать территорию региона для превращения в плацдарм. Об этом глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС.

По его словам, это делается, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали объекты гражданской инфраструктуры для размещения там своего личного состава или хранения боекомплектов.

«Мы знаем много примеров того, как ВСУ поступают с городами и поселками нашего региона. Людей якобы эвакуируют, а на самом деле увозят, чтобы не мешали превращать территорию в плацдарм», — сказал чиновник.

29 января Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль село Табаевка в Харьковской области. Ганчев говорил, что освобождение этого населенного пункта является одним из шагов в работе по контролю над Харьковской областью.

В январе Ганчев отмечал, что под контролем администрации Харьковской области находятся 35 населенных пунктов региона.

Ранее Путин заявил о необходимости отодвинуть демилитаризованную зону на Украине.