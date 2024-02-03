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В Волгорграде произошло возгорание нефтепродуктов

ГУ МЧС по региону: в Волгограде горят нефтепродукты на площади 300 кв. м

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Волгограде произошло возгорание нефтепродуктов на площади 300 кв. м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Предварительно, пострадавших в результате возгорания нет.

«По прибытии первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.

Telegram-канал 112 со ссылкой на источник пишет, что возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

«Предварительно, возгорание началось после атаки беспилотника», — говорится в сообщении Telegram-канала.

До этого МЧС РФ сообщало, что в подмосковном городе Пушкино произошел крупный пожар. Горело административное здание на территории мясного предприятия на улице Соколовской.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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