Очевидица стрельбы в школе в Отрадном спустя 10 лет рассказала о последствиях трагедии

Третьего февраля 2014 года в школе №263 в Отрадном произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Бывшая ученица школы Светлана (имя изменено), которая была очевидцем произошедшего, рассказала «Газете.Ru», что спустя десять лет все еще борется с психологическими последствиями трагедии. Девушка добавила, что ей пришлось лечиться от панических атак, а страх смерти у нее остается до сих пор.

«На меня, как мне тогда казалось, это никакого влияния не оказало. У нас в школе больше месяца был приглашенный психолог. Многие мои одноклассники ходили к нему, чтобы прогулять уроки. В той ситуации я решила, что к психологу не пойду, так как мне это не нужно, у меня все в порядке, и использовать это как повод прогулять уроки я не планировала. Мне тогда было 14, сейчас 24. И до сих пор у меня есть страх смерти и мысли о том, что ты можешь спокойно проживать свою жизнь, строить планы на вечер, пойти на свою работу, которая не является опасной (вроде полиции, пожарных) и просто умереть. Причем умереть от того, у чего очень маленькая вероятность произойти. И вот эти мысли иногда до сих пор всплывают. Что в любой момент я могу умереть от того, что буду просто не в то время и не в том месте. В 2019 году я легла в клинику неврозов с паническими атаками. Они были не на фоне этих событий, но они в том числе сказались, так как был страх смерти, причем неадекватный, из-за мелочей, которые вряд ли могут произойти. Была мысль о том, что с нами произошло то, что никто не предполагал и не ожидал. Значит, нет никаких гарантий, что со мной не случится чего-то ужасного», — сказала она.

По мнению девушки, стресс от произошедшей трагедии усиливали журналисты, которые караулили детей у школы «с камерами и вопросами». Светлана уточнила, что в день ЧП не пошла в школу и узнала о случившемся из новостей. По ее словам, никто из ее одноклассников «не знал, что происходит».

«Я тогда в восьмом классе училась. В тот день я проснулась утром, начала собираться в школу, и мне почему-то не захотелось идти. Я решила лечь спать и сказать потом, что проспала. Я проснулась от звонка подруги, которая спрашивала меня, жива ли я и все ли со мной в порядке. Я удивилась, говорю, что дома сплю. И она мне сказала: «какой-то мужик в школу к вам ворвался». Я сначала не поверила, а потом смотрю — у меня вертолет мимо окна пролетает. Я зашла в новости и увидела, что у нас стреляют в школе. В тот момент у моих одноклассников был урок на третьем этаже, а преступник был в кабинете на первом. Часть одноклассников плакали, а часть смеялись или не показывали реакции (но я думаю, что это была защитная реакция, потому что на них это отпечаток наложило). Никто на самом деле не знал, что происходит. Еще мне было безумно жалко учителей. Учителя географии убили в его кабинете, а потом тело перенесли в раздевалку. Из-за этого там была «дорожка из крови» на весь коридор. И наша учительница по ИЗО нам рассказала, что в тот день после всего произошедшего их заставили вечером остаться, и они весь вечер оттирали пол от крови и плакали», — подчеркнула она.

Третьего февраля 2014 года 17-летний Сергей Гордеев устроил стрельбу в своей школе №263 в Отрадном. Десятиклассник вошел в школу с двумя охотничьими винтовками, принадлежащими его отцу. Угрожая охране, он прошел через пропускной пункт, поднялся в класс географии, где шел урок, и расстрелял учителя.

После этого к классу поднялись два полицейских, прибывших в школу по сигналу охраны. Один из них, 38-летний Сергей Бушуев, приоткрыл дверь кабинета, и Гордеев выстрелил в него — пуля прошла через левую руку в тело, он скончался на месте. Второй полицейский, 29-летний Владимир Крохин, принялся спасать коллегу и тоже получил ранение в левую часть грудной клетки из охотничьего карабина.

Нейтрализовать преступника и освободить десятиклассников, оказавшихся в заложниках, помог отец мальчика, уговоривший своего сына сдаться. В феврале 2016 года школьника направили на принудительное лечение по решению Московского окружного военного суда. В 2020 году адвокат пострадавшей стороны Игорь Трунов предполагал, что Гордеев уже два года находится на свободе.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Подмосковье арестовали подростка, готовившего вооруженное нападение на свою школу.