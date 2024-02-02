Российские специалисты прибыли в Киргизию для помощи устранения аварии на ТЭЦ

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что российские специалисты прибыли в республику для помощи в определении причин аварии на теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Бишкеке. Об этом сообщает ТАСС.

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля. По данным Минэнерго республики, из-за чрезвычайного происшествия вышло из строя ее оборудование.

Пострадали в результате ЧП пять сотрудников ТЭЦ, трое из них госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Из-за происшествия оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, а дома многих горожан остались без отопления и горячей воды. В столице создан оперативный штаб для проведения работ по возобновлению отопления в домах горожан. Сообщалось, что на полное восстановление теплоснабжения в Бишкеке после аварии на ТЭЦ уйдет 5-7 дней.

Премьер России Михаил Мишустин заявил, что РФ готова помочь Киргизии после аварии на ТЭЦ в Бишкеке.

Ранее жители Казани сообщили о взрыве возле ТЭЦ.