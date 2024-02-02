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Россиянка, разбившая голову на мокром полу в магазине, добилась выплаты компенсации

Пенсионерка разбила голову, придя за покупками, и засудила магазин за мокрый пол

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Depositphotos

В подмосковном Воскресенске женщина ушла с работы после того, как получила сотрясение мозга из-за мокрого пола в магазине. Об этом пишет mk.ru.

В марте прошлого года 64-летняя сотрудница склада пришла в супермаркет за продуктами. Она взялась за ручку тележки и поняла, что испачкалась какой-то масляной жидкостью, тогда покупательница отправилась в туалет, чтобы вымыть руки.

Сделав два шага к раковине, женщина поскользнулась на мокром полу и упала, ударившись головой о металлические петли на дверном косяке и кафельную плитку. Она потеряла сознание, а придя в себя, обнаружила, что ее лицо залито кровью. Сотрудники магазина вызвали скорую помощь, которая доставила женщину в больницу. Там пациентке с сотрясением пришлось накладывать швы, впоследствии из-за резкого ухудшения остроты зрения и постоянных головных болей ей пришлось уйти с работы. Однако компенсацию от магазина она так и не получила и в итоге обратилась с иском в суд.

Когда руководство супермаркета узнало, что покупательница составила иск, ей перечислили около 43 тыс. рублей. Тем не менее суд обязал доплатить потерпевшей 30 тыс. рублей за моральный вреда и еще 15 тыс. — в качестве штрафа за нарушение прав потребителя.

Как отмечается, недавно другая покупательница поскользнулась и упала на том же месте. Будет ли она добиваться компенсации от организации, пока неизвестно.

Ранее россиянка, отсудившая компенсацию после падения на льду, вновь упала во дворе своего дома.

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