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На Украине направили в суд дело о крупнейшей взятке в истории страны

Спецслужбы Украины направили в суд дело о крупнейшей взятке в истории страны

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины направили в суд обвинительный акт по делу о самой большой взятке в истории страны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение на сайте НАБУ.

«2 февраля НАБУ и САП направили в суд дело в отношении владельца агрохолдинга, обвиняемого в предоставлении неправомерной выгоды бывшему председателю Государственной фискальной службы (ГФС) Украины», — сообщает ведомство.

Следствие установило факты предоставления владельцем агрохолдинга неправомерной выгоды в размере $5,5 млн за обеспечение возмещения НДС компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше €21 млн за возмещение НДС с февраля 2015 года по август 2016 года.

В ведомстве подчеркнули, что это самая крупная задокументированная взятка в истории Украины.

НАБУ не назвала фамилию фигуранта, но отметила, что он находится в розыске. По данным украинского Forbes, речь идет о владельце агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олеге Бахматюке.

Накануне The American Conservative писало, что в конгрессе США подвергли критике политику Белого дома по выделению средств Украине на фоне коррупционного скандала в ВСУ.

Ранее в Польше заявили о расхищении западной помощи на Украине.

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