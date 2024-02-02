В Ленобласти наказали контролера, который высадил из электрички 13-летнего мальчика

В Ленинградской области к административной ответственности привлекли кассира-контролера, высадившего ребенка из поезда в трех километрах от его дома. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства начали проверку в отношении кассира-контролера после обращения матери 13-летнего ребенка. В октябре прошлого года мальчика высадили с электропоезда, следовавшего по маршруту Мга — Кириши.

Подросток без сопровождения взрослых возвращался домой из школы, но не успел купить билет в кассе вокзала. Денег на оплату сервисного сбора, который взимается при оплате в электричке, у него при себе не было. Тогда контролер высадила школьника из поезда на ближайшей остановке. Несовершеннолетнему пришлось идти пешком до дома три километра.

По результатам проверки контролера наказали за самоуправство, а в компании провели инструктаж о недопустимости высадки детей из поездов.

Ранее в Омске водитель маршрутки грубо высадил девушку, которая хотела оплатить проезд картой.