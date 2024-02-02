Россиянин выбил дверь в квартиру соседки и избил ее собаку

В Москве полиция задержала мужчину, который проник в чужую квартиру, выкрал собаку и сильно избил ее. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Как рассказали правоохранители, 36-летний житель Москвы выбил дверь соседки и напал на находившуюся в квартире собаку породы джек-рассел-терьер. По словам нарушителя, он сделал это потому, что пес раздражал его постоянным лаем. Добравшись до животного, мужчина избил его, а затем выбросил в соседний подъезд.

Собаку в тяжелом состоянии подобрала живущая в доме женщина: она отвезла ее в ветлечебницу, а затем нашла хозяйку. Сейчас с животное идет на поправку.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее в Челябинске неизвестный напал на дворника с кулаками из-за лая его собаки.