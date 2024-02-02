Сотрудники ФСИН выехали в сторону горящей пермской колонии

Причины пожара в исправительной колонии №9 в Соликамске будут установлены позже, сейчас специалисты продолжают тушение горящего производственного корпуса. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. Там отметили, что сотрудники управления уже выехали на место происшествия.

«Причину возгорания я вам не скажу, потому что сейчас еще идет тушение пожара и причину мы выясним позже. Пока могу только пояснить, что это было на производственном участке исправительной колонии №9. На ликвидацию очага возгорания прибыли сотрудники МЧС и ведомственные пожарные охраны. На момент возгорания никаких производственных работ в цехе не производилось, поэтому среди сотрудников и осужденных пострадавших нет. В колонию также выдвинулись сотрудники главного управления [ФСИН]», — сообщили в пресс-службе.

Крупный пожар на территории ИК-9 в Соликамске Пермского края начался днем 2 февраля. Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. По данным СМИ, горит крыша цеха по производству и обработке дерева.

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