Россиянам напомнили о важности защиты кожи от ультрафиолета зимой

Защищать кожу от губительного воздействия ультрафиолета необходимо и в зимнее время. Об этом сообщила врач-дерматолог больницы Дзержинского Ольга Хегай. Ее слова приводит РИАМО со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья. Специалист напомнила, что поражение кожных покровов ультрафиолетовым излучением чревато онкологическими заболеваниями, такими как меланома, базалиома и плоскоклеточный рак.

«Кожа нуждается в защите от воздействия УФ-лучей даже в зимний период. Так как солнечные лучи не перестают быть активными, они вызывают фотостарение и нарушение пигментации. В период активного солнца обязательны к использованию средства с SPF-защитой», — подчеркнула Хегай.

Зимой она посоветовала использовать SPF-15, весной и осенью — SPF-15-30, летом — SPF-30-50.

В 2023 году ученые из Северо-Западного университета в США разработали крем с защитой от ультрафиолетового излучения, который может лечить солнечные ожоги. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ранее врач перечислила самые популярные мифы о борьбе с морщинами.