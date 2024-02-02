В Минпросвещения рассказали об уроках труда для мальчиков и девочек

Уроки труда, которые с 1 сентября возобновятся в российских школах, не будут строго разделяться на занятия для мальчиков и девочек. Об этом со ссылкой на слова замминистра просвещения РФ Татьяны Васильевой сообщает ТАСС.

По словам замминистра, решение об этом школы будут принимать самостоятельно с учетом мнения родительского сообщества.

«Самое важное — учесть возможность изучения модулей всеми желающими», — заявила Васильева.

Поясняя свою мысль, она сказала, что традиционную практику, когда обработка дерева была прерогативой мальчиков, а занятия по кулинарии — девочек, нельзя считать плохой. Однако в случае, если у мальчиков «есть потребность научиться готовить, обрабатывать продукты питания, знать, как строится рацион (…) такая возможность должна быть».

19 декабря стало известно, что со следующего учебного года в российские школы вернутся уроки труда.

15 января сообщалось, что Минпросвещения утвердит новую программу для уроков труда к марту 2024 года.

Ранее в Госдуме призвали учить девочек варить борщ.