Депутатам предложили отозвать проект о повышении возраста призыва для новых россиян

Авторам законопроекта о повышении призывного возраста до 50 лет для мужчин с приобретенным гражданством России предложат отозвать инициативу. Об этом РИА Новости заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать», — сказал он.

Накануне три депутата Госдумы внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших российское гражданство. В пояснительной записке народные избранники отмечали, что сейчас многие мигранты специально ждут достижения предельного призывного возраста и только потом принимают гражданство. Таким образом, они уклоняются от постановки на воинский учет.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявил, что предложенный нужно детально прорабатывать с Минобороны и другими структурами.

Ранее в Петербурге 15 мигрантам вручили повестки сразу после получения паспортов России.