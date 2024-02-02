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Россию посетили более 8 млн иностранных туристов в 2023 году

Россию посетили около 8,5 млн иностранных туристов в 2023 году

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Денис Абрамов/РИА Новости

Около 8,5 млн иностранных туристов посетили Россию в 2023 году. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ РФ, пишет ТАСС.

По сравнению с показателями 2022 года, поток иностранных туристов в Россию в 2023 году вырос на 3,5%.

«Вчера появилась первая статистика пограничников, по въезду (за 2023 год. — прим. ТАСС) у нас получилось 8,5 млн иностранных туристов. Рост по сравнению в 2022 годом маленький — 3,5%, но все же он есть», — сказал он.

Недавно российских туристов предупредили о том, что стоимость аренды номеров в отелях будет расти в 2024 году. Повышение цен связано с резким ростом спроса на отдых внутри страны, подчеркнул вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

До этого главный редактор портала Avia.ru, эксперт Комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров заявил, что стоимость авиабилетов в России может увеличиться на 10%.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше брать кредитов на путешествия.

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