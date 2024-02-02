Россиянин в костюме зайца поджег чужую машину и скрылся

В Бурятии мужчина в костюме зайца поджег машину и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ Бурятия».

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 января в поселке Каменск. На опубликованных кадрах видно, как человек в кигуруми (популярные костюмы животных в виде комбинезонов. — «Газета.Ru») с ушами зайца подходит к внедорожнику и за несколько секунд поджигает его. После этого неизвестный убегает с места преступления. Случившееся зафиксировала придомовая камера наблюдения.

Ранее мошенники обманули жительницу Воронежа и заставили ее поджечь чужую машину.