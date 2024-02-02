В Турции автобус с пассажирами столкнулся с фурой

Автобус столкнулся в ночь на 2 февраля с фурой на севере провинции Стамбул в районе Чекмекёй. Об этом сообщило издание Haberturk.

Издание пишет, что двигавшийся по шоссе в районе деревни Хюсейинли автобус врезался сзади в фуру с рулонами ткани.

По словам губернатора провинции Давута Гюля, в ДТП пострадали 19 человек. Одну пассажирку зажало в сиденье, спасатели вызволяли ее с помощью специальной техники. Водитель автобуса попал в больницу в тяжелом состоянии, отметило издание.

Губернатор отметил, что после проверки места инцидента трассу уже открыли для транспорта.

Этим же утром под Стамбулом полиция освободила заложников, которых удерживали вооруженные мужчины на предприятии компании Procter & Gamble. Одного подозреваемого злоумышленника задержали. По данным Haberturk, он мог взять людей в заложники в знак протеста против событий в секторе Газа.

Ранее в Турции суд арестовал 25 задержанных после стрельбы в стамбульской церкви.