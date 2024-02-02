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Врач оценила, как смена погоды влияет на состояние людей

Врач Заславская: смена погоды может никак не сказываться на состоянии человека

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Смена погоды, например, наступление оттепели, может никак не сказываться на состоянии человека, это зависит от взаимодействия его организма с внешней средой. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Института космических исследований Российской академии наук, главный специалист Рина Заславская.

По ее словам, существуют две противоположные теории относительно взаимосвязи между погодой и самочувствием людей. Согласно первой, она слабо влияет на функцию человеческого организма, другая точка зрения заключается в том, что метеочувствительные люди могут реагировать на смену погодных условий.

«У нас люди, наша человеческая популяция разнородная. Нет определенного шаблона. Единого мнения не существует. Просто есть люди, на которых это не действует вообще. Ну не действует и все. Хоть солнце, хоть дождь — ему без разницы. А некоторые говорят, что погода изменилась, у меня суставы, у меня голова», — заключила Заславская.

Невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская до этого говорила, что в периоды потепления люди чаще всего сталкиваются с головной болью и приступами мигрени, особенно к метеочувствительности расположены жители больших городов.

Ранее врачи рассказали, как пережить резкую смену погоды при проблемах с сердцем.

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