Размер текста
А
А
А

Названы неочевидные продукты, которые не стоит хранить в холодильнике

Эксперт МосГИК Павлова: мед и шоколад нельзя хранить в холодильнике

close
100%
Depositphotos

В холодильнике не рекомендуется хранить тропические фрукты, мед, хлеб, шоколад, приправы и пряности. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

Она пояснила, что тропические плоды, например, бананы, ананас, грейпфруты,чувствительны к пониженным температурам, поэтому такое хранение вызывает их застуживание. Низкие температуры для меда грозят его кристаллизацией, его лучше держать в темном месте, где температура составляет не выше 20 градусов, посоветовала специалист.

«Приправы, пряности и другие продукты с низкой влажностью и высокой пористостью нельзя хранить в холодильнике. Они впитают в себя влагу и посторонние запахи, что приведет к частичной или полной утрате ароматичности и специфического вкуса», — продолжила Павлова.

Хлеб в холодильнике быстро станет черствым и может впитать другие запахи, для шоколада перепады температур грозят образованием белого налета, заключила эксперт.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что в холодильнике нельзя хранить крупы, потому что они могут впитать в себя воду, что приведет к развитию плесневых грибов.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при хранении хлеба.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами