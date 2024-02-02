Названы неочевидные продукты, которые не стоит хранить в холодильнике

В холодильнике не рекомендуется хранить тропические фрукты, мед, хлеб, шоколад, приправы и пряности. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

Она пояснила, что тропические плоды, например, бананы, ананас, грейпфруты,чувствительны к пониженным температурам, поэтому такое хранение вызывает их застуживание. Низкие температуры для меда грозят его кристаллизацией, его лучше держать в темном месте, где температура составляет не выше 20 градусов, посоветовала специалист.

«Приправы, пряности и другие продукты с низкой влажностью и высокой пористостью нельзя хранить в холодильнике. Они впитают в себя влагу и посторонние запахи, что приведет к частичной или полной утрате ароматичности и специфического вкуса», — продолжила Павлова.

Хлеб в холодильнике быстро станет черствым и может впитать другие запахи, для шоколада перепады температур грозят образованием белого налета, заключила эксперт.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что в холодильнике нельзя хранить крупы, потому что они могут впитать в себя воду, что приведет к развитию плесневых грибов.

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