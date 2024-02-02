Россиянам назвали слова, которые нельзя произносить в разговоре с телефонными мошенниками

Телефонные мошенники могут использовать некоторые произнесенные слова против своей жертвы, даже если стандартно обмануть ее не получилось. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин.

Эксперт объяснил, что некоторые аферисты записывают разговор с потенциальной жертвой и потом используют фразы для голосового подтверждения действий от имени ее аккаунта.

По его словам, лучше при разговоре с незнакомцами не использовать слова «да» и «нет». Эксперт отметил, что желательно даже отвечать на звонок фразой «Слушаю вас». А слово «нет» можно заменить на «не имею возможности», «отрицаю» и прочие альтернативы.

Шуленин посоветовал сразу прерывать телефонный разговор, если он показался подозрительным. Не стоит пытаться разыгрывать мошенника даже с целью его проучить, отметил эксперт. В итоге все сказанное человеком злоумышленники могут использовать против него.

Если возникли сомнения, например, по поводу сохранности денег, то лучше завершить разговор со звонящим и перезвонить самостоятельно на официальный номер банка или другой организации, от лица которой представлялись неизвестные.

«Если же у человека есть персональный менеджер, то его контактные данные указаны в банковском приложении, и общаться необходимо именно с их помощью», — заключил эксперт.

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