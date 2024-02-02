Во Франции ряд фермерских профсоюзов отказался останавливать блокаду дорог

Во Франции несколько профсоюзов не согласились с призывом крупных фермерских организаций приостановить блокаду автодорог и заявили о продолжении акций протеста до тех пор, пока правительство не выполнит их требования. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на заявления премьер-министра Габриэля Атталя и правительства, «Конфедерация фермеров» продолжает мобилизацию», – заявил представитель «Конфедерации фермеров». Он добавил, что профсоюзы устраивают акции для достижения главной цели: запрета на покупку сельскохозяйственной продукции по цене ниже себестоимости.

Отмечается, что «Конфедерация фермеров» вместе с четырьмя профсоюзами, включая крупнейшую «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), опубликовала заявление с требованием пересмотра уровня оплаты труда и осуждением «захвата богатств финансистами и многонациональными корпорациями».

Нидерландские фермеры вслед за французскими коллегами провели акции протеста по всей стране.

Ранее в Брюсселе протестующие фермеры разожгли костры перед зданием Европарламента.