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Почти половина работающих россиян подрабатывали на стороне

Трети россиян подработка приносит больше удовольствия, чем основная работа

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Практически половина — 46% — работающих россиян ранее подрабатывали, 22% делают это в настоящее время. Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Никогда не брали дополнительную работу 32% россиян: среди них 38% женщин и 24% мужчин. При этом чуть более половины опрошенных (51%) подрабатывали по специальности.

52% респондентов хотели бы, чтобы профессия для подработки стала основной. Причем 28% рассчитывают на это в перспективе, а у 24% дополнительная занятость уже стала основной профессией. 48% не хотят менять профессию.

Каждый третий россиянин (33%) видит спрос на оказываемые услуги, поэтому рассматривает вариант замены основной профессии на специальность подработки.

31% респондентам дополнительная работа приносит больше удовольствия, столько же опрошенных рады возможности выбирать время и клиентов для взаимодействия с ними.

21% участников исследования отметили, что подработка позволяет больше зарабатывать, нежели основная работа. 16% не нравится основная занятость, поэтому они собираются сменить ее на подработку. 12% участников опроса выбрали другие варианты.

Ранее россияне ответили, работают ли они по профилю.

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