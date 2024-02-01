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Сотрудники МЧС тушат пожар на рыбном заводе в Мурманске

Площадь пожара на рыбоперерабатывающем заводе в Мурманске выросла до 800 кв. м

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Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций тушат пожар на рыбоперерабатывающем предприятии в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале.

«Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидируют пожар», — сказано в публикации.

Согласно информации ведомства, огонь объял здание ангара по адресу: ул. Александра Невского, д. 38. В результате возгорания у сооружения частично упала крыша.

«Площадь пожара в настоящий момент составляет 800 кв. м», — уточнили в министерстве.

На крейсере «Адмирал Кузнецов» 22 декабря произошел очередной пожар. По словам главы ОСК Алексея Рахманова, «небольшой инцидент» быстро ликвидировали, никто не пострадал, ущерба тоже нет. Это уже второй пожар на корабле за пять лет его ремонта. Кроме того, в 2018 году у крейсера был поврежден корпус в результате затопления плавучего дока у берегов Мурманска.

Ранее сотрудники МЧС потушили крупный пожар в подмосковном Пушкино.

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