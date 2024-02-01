В Екатеринбурге неизвестные разбили Mercedes, припаркованный у городского управления МВД

В Екатеринбурге ищут тех, кто разбил Mercedes, припаркованный рядом с управлением полиции города. Об этом сообщает E1.

Машина Андрея Прыткова была припаркована у входа на территорию городского полицейского управления. 31 января неизвестные расколотили стекла металлическими запчастями, позже найденными в салоне. Автомобилист рассказал журналистам, что сотрудники МВД уже давно пытаются бороться с его привычкой оставлять автомобиль именно там. Мужчина уверен, что разбитая машина — месть от правоохранителей.

«У меня постоянные конфликты с полицейскими. Ранее автомобиль уже царапали и втыкали топор в лобовое стекло. Накануне один из полицейских мне сделал замечание, якобы я автомобиль поставил на два места. А вечером его разбили», — пожаловался екатеринбуржец.

О произошедшем ему сообщил дежурный УМВД, еще до возвращения Прыткова на парковку полицейские начали составлять акт. Однако в дежурной части ему отказались предоставить записи с камер наблюдения. Журналистам правоохранители сообщили, что уже устанавливают обстоятельства инцидента.

«По результатам [проверочных мероприятий] будет принято обоснованное решение», — заверили в пресс-службе ведомства.

Ранее россиянин устроил ДТП и разбил стекло машины пострадавшего топором.