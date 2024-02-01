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В Московской области произошел крупный пожар

МЧС: в подмосковном Пушкино горит здание на территории мясного предприятия

В подмосковном городе Пушкино произошел крупный пожар. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Как указали в ведомстве, горит административное здание на территории мясного предприятия на улице Соколовской. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров.

По данным МЧС, есть угроза перехода огня на соседние здания. К тушению привлечены 56 человек и 20 единиц техники.

Утром 1 февраля сообщалось о возгорании в ЦУМе Буйнакска на площади 500 кв. м. С места происшествия были эвакуированы 27 человек.

До этого во Владимирской области загорелся склад с обувью на площади 2,5 тысячи кв. м. Информации о пострадавших не было.

30 января пожар произошел на втором этаже административного здания, расположенного на улице Гиляровского в Москве.

Днем 28 января произошел пожар в московском Театре сатиры. Площадь возгорания составила около 350 квадратных метров. По одной из версий, возгорание началось при реконструкции купола здания. Были эвакуированы около 50 человек. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах в учреждении.

Ранее в петербургском кинотеатре «Художественный» произошел пожар.

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