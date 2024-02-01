Трехлетний ребенок проник в автомат с игрушками, который пришлось разбить ради его спасения

В Австралии ребенок проник в игровой автомат и не смог самостоятельно выбраться наружу. Об этом сообщает ITV.

Трехлетний Итан всего за две секунды забрался внутрь кран-машины через окошко для выдачи призов. Его отец находился поблизости, но не успел среагировать. Таким образом мальчик оказался в ловушке.

Полицейские, узнавшие о произошедшем, немедленно прибыли в торговый центр и стали разрабатывать план по спасению маленького узника. Итан не выглядел встревоженным и выбрался наружу, внимательно выслушав инструкции правоохранителей. Они были вынуждены разбить стекло аппарата, чтобы освободить мальчика.

«Ты выиграл приз, какой ты хочешь?», — обратился к ребенку один из офицеров, поучаствовавших в спасательной операции.

Представитель полиции Квинсленда заявил, что за свою 11-летнюю карьеру никогда не видел подобного. Теперь владелец торгового центра ведет переговоры с поставщиком автоматов Hello Kitty, чтобы избежать аналогичных инцидентов в будущем.

Ранее в Дагестане мужчина на гидроцикле успел спасти тонущего ребенка.