Сбер откроет 9 кампусов «Школы 21» в 2024 году

Сбер планирует открыть еще 8 кампусов «Школы 21» до конца 2024 года, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф на церемонии открытия «Школы 21» в Ярославле.

По его словам, программа «Школа 21» развивается по поручению президента России.

«Президент дал поручение проработать открытие школ в 16 регионах. Поэтому в 16 регионах на очереди открытие, а до конца года откроется еще 8 школ», — сказал Греф.

Глава Сбера добавил, что из всех уже открытых кампусов ярославский проект оказался самым быстрым по срокам реализации.

«Школа 21» — программа Сбера, дающая возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную профессию в ИТ-сфере.

Напомним, Ярославль стал седьмым городом России, в котором открыли «Школу 21». Также обучение проходит в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде и Якутске. Всего в кампусах «Школы 21» в России учатся более 4900 человек из 70 регионов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.