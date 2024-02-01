Депутата Госдумы отчитали за выступление в джинсах

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отчитала депутата от партии «Новые люди» Владимира Плякина за то, что он в ходе пленарного заседания выступал с трибуны в джинсах. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«При всем моем глубоком уважении к каждому, но докладчик, выходящий на трибуну в джинсах... Вы меня извините, это что-то новое вообще в парламентской этике», — сказала Яровая.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал это замечание, добавив, что депутат на работе представляет своих избирателей, страну. По его словам, такими темпами в скором времени депутаты начнут «вещать с дивана».

Накануне председатель Госдумы назвал принятый Госдумой проект о конфискации имущества за фейки о российской армии и ее дискредитацию «законом о негодяях». Авторами инициативы, в числе прочих, указаны и Вячеслав Володин, и Ирина Яровая.

Ранее «Газета.Ru» объяснила, может ли суд отобрать квартиру за фейки об армии.