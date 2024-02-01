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Девушку, пришедшую в немецкую школу с игрушечным пистолетом, задержали полицейские

В Германии задержали 18-летнюю девушку, пришедшую в школу с игрушечным пистолетом

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В Германии полиция задержала 18-летнюю девушку, явившуюся в учебное заведение с игрушечным пистолетом. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел в центре Карлсруэ 1 февраля. Утром ученики одной из школ заметили на близлежащей территории неизвестного, который нес оружие под курткой. Полицейские прибыли на место на вертолете и бронетранспортере, они также оцепили площадь неподалеку и эвакуировали учащихся. В здании начался обыск.

Человека с оружием задержали. Им оказалась девушка с игрушечным пистолетом. Подозреваемую взяли под стражу. В полиции пока не уточняли, учится ли задержанная в этом же образовательном учреждении.

Ранее информация о подготовке нападения на калужскую школу оказалась фейком.

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