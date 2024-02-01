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В сети вышел трейлер сериала про шпионов «ГДР»

Сериал «ГДР» с Александром Горбатовым и Дарьей Урсуляк выйдет 16 февраля

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Wink

В сети появился трейлер шпионского детектива «ГДР», сообщается в Telegram-канале Института развития интернета (ИРИ). Главные роли в сериале исполнят Александр Горбатов и Дарья Урсуляк. Режиссером проекта выступил Сергей Попов.

Как уточнили в ИРИ, сериал о противостоянии разведок мира в 80-90-е годы в Берлине выйдет 16 февраля на платформе Wink.ru, а 26 февраля — в эфире телеканала НТВ.

Сериал расскажет о событиях осени 1989 года, которые происходят на фоне распада Советского Союза. Главным героем сюжета станет капитан Нечаев, который вынужден вернуться в строй после провальной спецоперации. После своего возвращения в Москву по просьбе коллеги он начинает наблюдение за артистами берлинского мюзик-холла, которые могут передать зашифрованную информацию американскому журналисту.

Отмечается, что это задание дает толчок большой истории, которая начнется в Берлине, ГДР, где действуют разведки всего мира.

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