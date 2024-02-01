В США работники мусороперерабатывающего завода нашли потерянное кольцо с бриллиантом, пишет UPI.

Кольцо потеряла местная жительница Мелани Харпер. Это произошло, когда женщина выкидывала отходы на городской свалке. Американка не стала мириться с потерей и написала письмо в городской департамент общественных работ.

«Я знаю, что вероятность найти кольцо ничтожно мала. Но если кольцо будет найдено в процессе переработки, я была бы очень признательна, если бы кто-нибудь мог связаться со мной», — говорилось в письме.

Сотрудники завода, узнав о проблеме, решили помочь Мелани. В итоге кольцо было найдена спустя несколько часов поиска и возвращено хозяйке.

Харпер поблагодарила людей за помощь и рассказала, что теперь будет более внимательно следить за украшением.

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