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Отчисленный из МФТИ за неуспеваемость сын бойца СВО сможет опять поступить

Отчисленный из МФТИ после первой сессии сын бойца СВО сможет поступить снова

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Сын бойца специальной военной операции (СВО), ставший студентом Московского физико-технического института (МФТИ) с минимальным баллом по ЕГЭ за всю историю и позже отчисленный из вуза после первой сессии, снова сможет поступить. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В МФТИ пояснили, что молодой человек не смог справиться с шестью предметами. При этом в пресс-службе подчеркнули, что сын военного сможет пользоваться своей льготой для поступления неограниченное число раз.

«В соответствии с законом о защите персональных данных мы не можем раскрывать данные об успеваемости студентов», — разъяснили в МФТИ.

Сам молодой человек пояснил, что у него не хватило сил учиться, и признался, что после отчисления хочет заняться тренировками, «чтобы бить людей» во время спаррингов.

В сентябре сообщалось, что в 2023/2024 учебном году в высшие учебные заведения России поступили около тысячи участников cпециальной военной операции (СВО).

Ранее командование ЦВО организовало сеанс связи между участником СВО и его сыном.

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