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Врач перечислила нетипичные симптомы болезней сердца

Врач Старокожева: боли в животе могут указывать на заболевание сердца

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Боли в груди являются самым частым симптомом ишемической болезни сердца, в этом случае человек может ощущать тяжесть, стеснение или давление в груди. Об этом Life рассказала врач-кардиолог Анастасия Старокожева.

Кроме того, на проблемы с сердцем указывают и боли в животе, продолжила она. В частности, ощущения, напоминающие расстройство желудка, чувство жжения в груди или желудке могут быть признаком сердечного приступа.

«Это происходит в связи с тем, что область поражения располагается на нижней стенке мышцы сердца, находящейся близко к диафрагме, что и вызывает симптомы, схожие с расстройством пищеварения», — пояснила Старокожева.

О сердечных проблемах могут сигнализировать и чрезмерная потливость, боль в челюсти, спине или руке, ощущение удушья или нехватки воздуха, продолжила врач. Среди других возможных признаков — отеки голеней, сильная усталость, нерегулярное сердцебиение, а также одышка, кашель или хрипы.

Кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев до этого рассказал «Газете.Ru», что расстройства желудка могут вызывать симптомы, похожие на признаки инфаркта, а также приводить к нарушениям сердечного ритма.

Ранее онколог рассказала о симптомах рака сердца.

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