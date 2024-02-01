Эскалатор засосал одежду ехавшей сидя петербурженки и попал на видео

В Петербурге эскалатор в метро засосал одежу девушки, которая ехала сидя. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на станции метро «Петроградская». Пассажирка вопреки строгому запрету спускалась на эскалаторе сидя и подол ее куртки засосало в механизм. На кадрах видно, как петербурженку прижало к полу. К ней на помощь поспешил молодой человек, который помог девушке освободиться.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Однако в отношении дежурной по эскалатору начали проверку в связи с тем, что женщина, по мнению начальства, не проявила оперативности во время возникновения внештатной ситуации.

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