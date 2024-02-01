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Россиянам перечислили главные преимущества кнопочного телефона

Глава Zecurion Ульянов: кнопочные телефоны лучше защищают информацию

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Основным преимуществом кнопочного телефона является то, что он гораздо дольше держит заряд. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Если мы говорим об информационной безопасности, то использование кнопочного телефона может быть предпочтительнее. В целом эти гаджеты более защищены, потому что у них фактически нет операционной системы и возможности для скачивания приложений. Запустить на таком устройстве какую-то вредоносную программу очень проблематично», — продолжил эксперт.

Кроме того, такие телефоны просты в использовании, напомнил Ульянов. В особенности это важно для людей пожилого возраста. Эти преимущества позволяют кнопочным гаджетам оставаться популярными для определенной категории населения, заключил он.

В январе Владимир Ульянов говорил, что уменьшение яркости на смартфоне и запрет на работу приложений в фоновом режиме помогут продлить заряд устройства. При этом запрет на фоновую активность он рекомендовал установить только на те приложения, которые используются не часто.

Ранее в Госдуме поделились отзывами после тестирования отечественных смартфонов.

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